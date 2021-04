Na estreia do Paulistão 2021, reservas do Santos enfrentam Santo André no Canindé 

Vai começar! Na estreia do Campeonato Paulista de 2021, Santo André e Santos se enfrentam neste domingo às 19h, no Estádio do Canindé em São Paulo. O Ramalhão volta a disputar um jogo oficial após sete meses. Diferente da equipe mandante, o Peixe volta a campo quatro dias após encerrar sua participação no Campeonato Brasileiro 2020, e com um time quase toda formada por meninos da base.

Estádio Bruno José Daniel

Após ser o hospital de campanha para pacientes com Covid-19, em Santo André, o Estádio Bruno José Daniel está passando por reformas, entre elas a troca de gramado, que passará a ser sintético. O prazo para a entrega é no final de maio. Com isso, o Ramalhão terá de mandar o seus jogos no Canindé.

Santo André

Após fazer uma boa campanha no Campeonato Paulista 2020, onde passou a maior parte na liderança e foi eliminado pelo Palmeiras mas quartas de final, o Santo André tenta estrear com o pé direito diante do Santos neste domingo(28).

Para tentar repetir a boa campanha no ano passado, o Ramalhão trouxe de volta o técnico Paulo Roberto Santos e alguns jogadores que fizeram parte do elenco, como o goleiro Fernando Henrique e o zagueiro Rodrigo.

Para o duelo, o técnico Paulo Roberto Santos terá reforços importantes, como atacante Thiago Marques, recém-contratado junto à Ferroviária. E o treinador ainda tem dúvidas entre começar com Vitinho Schimith e Paulo Roberto.

Novos uniformes do Ramalhão para a temporada 2021.@rededor @seuseminovo @iconesports

SUGOI

Giuliana Flores

OSSEL pic.twitter.com/C5OE239LA5 — ESPORTE CLUBE SANTO ANDRÉ (@ecsantoandre) February 27, 2021

Provável escalação do Santo André: Fernando Henrique; Marcos Martins, Rodrigo, Douglas e Giovanni; Vitinho Schimith, Marino e Gegê; Minho, Rone e Tiago Marques. Técnico: Paulo Roberto Santos.

Santos

Embalado pelo bom ano em 2020, a diretoria santista optou por dar uns dias de folga para os titulares do Santos. Com isso, a equipe vai totalmente com time reserva e meninos da base para a partida diante do Santo André. O Alvinegro Praiano fez uma boa campanha no estadual do ano passado, mas foi eliminado, em casa, para a Ponte Preta nas quartas.

Titular na partida diante do Bahia pelo encerramento do Campeonato Brasileiro, Fernando pileggi não foi inscrito para primeira rodada ponto com isso, dois garotos promovido ao time profissional essa semana foram relacionados: Sandro e Mikael. E o primeiro deve começar a partida entre os titulares.

Outra novidade na equipe santista será na zaga. Robson Reis e Kaiky Fernandes disputam uma vaga ao lado de Alex. A expectativa é que o primeiro seja titular na partida.

Os #MeninosDaVila que treinaram hoje e já sofreram o famoso trote. Ninguém escapa... 🐳



Tamo junto, Robson, Sandro, Kevin, Kaiky e Pedro. ⚪️⚫️ pic.twitter.com/rqz1GDnV4x — Santos Futebol Clube (@SantosFC) February 28, 2021

Provável escalação do Santos: Vladimir, Sandro, Robson Reis, Alex e Wagner Leonardo; Vinícius Balieiro, Ivonei e Jean Mota; Arthur Gomes, Bruno Marques e Ângelo. Técnico: Marcelo Fernandes

Ariel Holan

O novo técnico do Santos, Ariel Holan chegou no Brasil neste sábado, mas ainda não tem data de estreia no comando do Alvinegro. Há uma expectativa para que ele assista a partida entre Santo André x Santos nas tribunas. A apresentação do argentino será na segunda-feira (1º).

Arbitragem

o árbitro Douglas Marques das flores é quem apita partida entre Santo André e Santos sendo auxiliado por Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Bruno Silva de Jesus. Já Flávio Rodrigues de Souza é quem estará no VAR.