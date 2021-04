Salgueiro tenta reação na reta final, mas Bahia vence pela Copa do Nordeste

O Bahia estreou triunfando na Copa do Nordeste 2021. No Cornélio de Barros, o Tricolor balançou as redes com Ronaldo, Bruno Camilo e Marcelo Rony para superar o Salgueiro por 3 a 2 neste domingo (28), pela primeira rodada da competição regional.

Partindo pra cima, o Bahia abriu o placar logo aos 17 minutos. O volante Ronaldo dominou na ponta esquerda, cortou para o meio e acertou um lindo chute no cantinho do goleiro Lucas Ferreira.

Na volta do intervalo, aos 14 minutos, Edenilson cometeu falta em Daniel Penha dentro da área. Pênalti para o Tricolor. Bruno Camilo foi para a cobrança e fez o segundo dos visitantes. O terceiro não demorou. Quando o relógio marcava 27, Marcelo puxou contra-ataque, ganhou na corrida, invadiu a área e bateu no canto do goleiro: 3 a 0.

Tranquilo com a vantagem, o Tricolor passou a dar mais espaços. Até que, aos 40, Leozão apareceu para pegar sobra de escanteio, mandou um carrinho e empurrou para o fundo das redes. Quatro minutos mais tarde, Bruno Sena foi derrubado por Sérgio Baiano na área. Penalidade a favor do Salgueiro. Thomas foi para a cobrança e fez o segundo dos donos da casa.

Sequência na Copa do Nordeste

O Bahia encara o Botafogo-PB na próxima rodada, em Salvador, no sábado (6). Já o Salgueiro vai ao Piauí enfrentar o 4 de Julho no dia seguinte, domingo (7).