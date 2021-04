Bahia é mais eficiente, vence Santos e se garante na Sul-Americana

Bahia e Santos se enfrentaram na Arena Fonte Nova, em Salvador, em jogo válido pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020. O Esquadrão de Aço foi mais eficiente, contou com gols de Rossi e Alesson para vencer os reservas do Peixe por 2 a 0 e garantir a última vaga na Copa Sul-Americana.

Com golaço, Rossi abre o placar

Os primeiros minutos da partida foram marcados pelo equilíbrio. O Santos chegou com perigo logo aos quatro minutos de jogo e o Bahia respondeu na sequência. Em uma das tentativas do Tricolor com Rossi, o atacante que havia parado no goleiro João Paulo, acertou um lindo voleio aos 15 minutos de partida e colocou o time da casa na frente.

Após o gol sofrido, o Alvinegro melhorou e contou com boas jogadas do menino Ângelo, de apenas 16 anos, que teve a sua primeira chance como titular. E o jovem atacante deu muito trabalho para o Bahia. E o Peixe teve a chance de empatar, mas acabou indo para o intervalo em desvantagem no placar.

O Peixe terminou o primeiro tempo com 54% de posse de bola contra 46% do Bahia. Mas em finalizações o Esquadrão levou a melhor dom 9 contra 8.

Santos volta melhor, mas Bahia é mais eficiente e amplia

Na volta do intervalo, o auxiliar técnico Marcelo Fernandes já voltou com alterações. Sacou Fernando Pileggi para a entrada de Gabriel Pirani. Com isso, a equipe santista se lançou ainda mais no ataque, mas passou a dar espaços para o Bahia contra-atacar.

O técnico Dado Cavalcanti conseguiu ajustar a equipe, e ngelo passou a ser o mais marcado e encontrava dificuldades para sair jogando.

Os Meninos da Vila se mostraram ansiosos, já que muitos estavam tendo a sua primeira oportunidade como titular, e a consequência disso é que diminuíram o ritmo de jogo e passaram a produzir bem menos. Por outro lado, o Bahia chegava ao ataque com mais facilidade.

Nos acréscimos da partida, em uma jogada pela esquerda, Juninho Capixaba invadiu a área e rolou para Alesson fechar o placar.

Números finais da partida

Bahia x Santos

Posse de bola: 48% a 52%

Finalizações: 16 a 15

Finalizações no gol: 5 a 5

Defesas do goleiro: 5 a 3

Passes: 447 a 476

Números de Ângelo como titular

Minutos jogados: 86'

Toques: 56

Passes certos: 22 (78,6%)

Dribles: 15 (11 certos)

Duelos ganhos no chão: 19 (14 certos)

Faltas cometidas: 1

Faltas sofridas: 3

Como ficou a classificação do Campeonato Brasileiro 2020?

O Bahia que antes estava lutando para fugir do Z-4 terminou o Brasileirão 2020 na 14ª posição com 44 pontos e se garantiu na Copa Sul-Americana. Já o Santos, já classificado para a Pré-Libertadores terminou em oitavo com 54 pontos.

Standings provided by SofaScore LiveScore

E agora?

Agora as equipes voltam as suas atenções ao estadual. O Tricolor, porém, agora enfrentará o Salgueiro, no domingo (28), às 18h, pela Copa do Nordeste 2021. No mesmo dia, o Peixe visita o Santo André, às 19h, na estreia do Campeonato Paulista.