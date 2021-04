De volta à elite do futebol brasileiro, João Carlos projeta nova temporada vitoriosa pelo Cuiabá

Titular do Cuiabá e um dos principais jogadores no acesso do clube para a Série A em 2020, o goleiro João Carlos falou sobre a intensidade que o elenco vem imprimindo nas últimas semanas. Segundo o arqueiro, o objetivo de todos é continuar crescendo de produção nos próximos jogos da temporada.

"Estamos trabalhando para que a equipe possa crescer de produção nos próximos jogos. Todos estão muito focados em fazer um grande ano com a camisa do clube. Vamos lutar muito para atingirmos nossas metas nos próximos meses", afirmou.

Segundo o atleta, seu desejo é fazer um grande ano no clube.

"Vou trabalhar muito para fazer um grande ano no clube. Estou muito motivado com essa temporada e espero que ela seja ainda melhor do que a que passou", disse.