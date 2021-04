Em sua segunda temporada no Santa Cruz, Didira cita motivação e projeta conquistas

Um dos principais destaques do Santa Cruz, o meia Didira, ex-CSA e ASA, falou que pretende melhorar ainda mais seus números com a camisa do clube em 2021. Segundo o jogador, o objetivo é ajudar a equipe dentro e fora de campo.

“Vou trabalhar muito para melhorar meus números com a camisa do clube e para ajudar dentro e fora de campo o Santa. Estou muito motivado para fazer uma grande temporada com a camisa do clube em 2021", disse.

Ainda de acordo com o jogador, o elenco tricolor tem tudo para ter um ótimo ano.

“Temos um ótimo elenco, que pode conquistar os objetivos traçados em 2021. Vamos lutar muito para que o grupo possa fazer um ano perfeito", afirmou.