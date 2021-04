Didira permanece no Santa Cruz e projeta melhorar números em 2021

Um dos principais destaques do Santa Cruz em 2020, o meia Didira, ex-CSA e ASA, revelou que pretende fazer um grande ano em 2021 com a camisa do clube pernambucano. Segundo o jogador, a meta é melhorar ainda mais os números que teve na última temporada

“Individualmente, a última temporada havia sido muito boa. Espero que esse ano de 2021 seja ainda melhor para mim. Vou trabalhar muito para ajudar o Santa a conquistar seus objetivos nos próximos meses", disse.

Ainda de acordo com o jogador, o elenco do Santa vai com tudo para fazer uma ótima temporada.

“Vamos trabalhar muito para que a equipe conquiste seus objetivos nesta temporada. O grupo está muito motivado para fazer um ótimo ano", afirmou.