Em jogo morno, Bangu vence Macaé com gol de Jean Carlos  

O Bangu soma os três primeiros pontos no estadual. Diante do reencontro com seu ex-treinador Eduardo Allax, o Alvirrubro da Zona Oeste vence o Macaé por 1 a 0, com gol de Jean Carlos.

A partida realizada em Nova Friburgo, por conta de problemas na liberação do estádio Cláudio Moacyr, em Macaé, abriu a temporada para os adversários. Repleto de jogadores recém chegados para ambos os lados, o equilíbrio do confronto ficou nítido com a falta de ritmo e entrosamento.

Pouco inspirados, somente na segunda etapa as chances foram claras. Aos 18 minutos do tempo final, em jogada de Jonas que saiu do banco de reservas, na lateral direita deu a assistência para Jean Carlos, o artilheiro da tarde.

Restando apenas se defender, o Gigante da Zona Oeste segurou o resultado diante do Macaé e conquista a vitória em seu primeiro jogo no estadual. Pela frente o Bangu terá o Boavista, em Bacaxá, enquanto o Macaé recebe o Flamengo. Ambos os jogos estão agendados para o este fim de semana.