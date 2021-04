Recém-chegado ao Bangu, Gabriel Pajé se inspira em ídolo conterrâneo: "Quero fazer história"

O Campeonato Carioca 2021 iniciou nesta última terça (02), quando o Flamengo bateu o Nova Iguaçu no Maracanã. Dando sequência a primeira rodada, o Bangu visita o Macaé, às 15h, no Estádio Eduardo Guinle. Prestes a estrear, o elenco banguense foi apresentado e chamou atenção pelo número de jogadores nascidos no estado de São Paulo. Ao todo, o plantel contará com oito paulistas, entre eles: o atacante Gabriel Pajé. Ainda indisponível para estrear, o Pajé comentou sobre o que espera para o Carioca 2021 e também sobre ter tantos conterrâneos a disposição de Marcelo Marelli:

"Com certeza vai ajudar, sim, a vontade de querer honrar nosso estado, nossas cidades, vai fazer com que o querer vencer seja nítido o tempo todo e acho que isso pode ser um diferencial. O Bangu é uma equipe quem tem sua história em cenário nacional e acaba se tornando uma inspiração para todos os que estão aqui. E claro, não é novidade para o torcedor, o estado de São Paulo fechou o gol do melhor elenco banguense por 5 temporadas seguidas, com as mãos do goleiro Gilmar. Assim como ele quero deixar o meu nome na história" - afirmou o atacante de 23 anos.

Lúcido, Gabriel Pajé acredita que a cobrança será grande, mas ele acredita que o elenco fará sua parte dentro dos gramados:

"O dia a dia tem sido bom, acabei de chegar e o grupo me recebeu bem, estamos motivados para fazer um bom campeonato. Sabemos da responsabilidade que é representar este clube, essa torcida, sabemos da pressão que é mesmo estando fora da elite do futebol brasileiro. A torcida pode esperar muita vontade de vencer e de fazer gols para que a torcida tenha as felicidades que ela merece." - concluiu o Pajé que se apresenta ao Bangu como candidato para uma das vagas de titular.

Revelado pelo São Paulo em 2014, ele passou na base do Santos e do Sporting-POR e tem atuações como profissional por Tombense-MG, Atlético-GO, CRB, Sertãozinho e Prudente-SP.

O Bangu visita o Macaé, nesta quarta-feira (3), às 15h (de Brasília), no Eduardo Guinle, pela primeira rodada do Campeonato Carioca 2021.