São Paulo e Inter de Limeira duelam na busca pela primeira vitória no Paulistão 2021

Localizada a cerca de 135km da capital, a cidade de Limeira é o primeiro destino do São Paulo de Hernán Crespo no Campeonato Paulista. O tricolor entra em campo nesta quarta-feira (3) no Estádio Municipal Major José Levy Sobrinho para encarar a Inter de Limeira e tentar a primeira vitória no Campeonato Paulista.

Os times se enfrentaram pela última vez em 2005, ano do último título paulista do São Paulo, quando Diego Tardelli marcou os gols na vitória por 2 a 0. O tricolor defende um tabu: não perde para o rival desde 1987.

Roger é a aposta da Inter

O veterano atacante de 36 anos é o camisa 10 do time de Limeira. Ele perdeu um pênalti na derrota por 1 a 0 na estreia, mas deve seguir como titular no time comandado por Thiago Carpini.

Outro nome conhecido é o zagueiro Renan Fonseca, ex-Botafogo, mas ele está fora do jogo porque recupera-se de lesão muscular. Além dele, também estão fora Daniel Vançan e Ferrugem, também vetados pelo Departamento Médico.

"Nos organizamos bastante para continuar sendo uma equipe competitiva e forte, ajustando alguns detalhes para que possamos ser ainda mais ofensivos, independentemente do adversário. Vamos enfrentar uma equipe maior ainda, com a responsabilidade sendo toda deles. Uma equipe que há 40 dias brigava pelo título brasileiro. Independentemente do que venha de lá, temos que nos manter fortes, competitivos e evoluir em muitos aspectos que nós precisamos, mas primeiro pensar em fazer um bom jogo", declarou Carpini.

Provável escalação da Inter de Limeira: Rafael Pin, Elácio Cordoba, Thalisson, Léo Silva e Bruno Xavier; Devid, Pedro do Rio, Thiaguinho e Rondinelly; Lucas Batatinha e Roger.

Igor Gomes fora

O argentino Hernán Crespo não poderá repetir a escalação da estreia diante do Botafogo-SP porque o meio-campista Igor Gomes sofreu um choque de cabeça no final de semana e ficará em observação para cumprir o protocolo de concussão. Em contrapartida ele poderá contar com o volante Luan, que não participou da rodada de abertura porque não estava regularizado.

"O Crespo está iniciando o trabalho, a gente treinou dois dias apenas. É se adaptar à nova forma, todo mundo o recebeu de braços abertos e está feliz com a chegada dele. Temos que ficar muito concentrados porque nosso objetivo é ser campeão paulista", comentou o atacante Pablo.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi, Bruno Alves, Arboleda e Léo; Igor Vinícius, Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Reinaldo; Luciano e Pablo.