Cruzeiro vence a primeira no Mineiro e técnico fala em "evolução e confiança"

A história de Felipe Conceição no Cruzeiro começou com dois empates e a primeira vitória aconteceu neste sábado (6), quando fez 2 a 0 na URT.

"O grupo está de parabéns, vem trabalhando forte. Apesar do pouco tempo compraram a ideia, estão se esforçando e hoje fizemos um jogo equilibrado e consistente. Tivemos chances de gols e concluímos melhor. Conseguimos fazer dois e poderíamos fazer mais. Traz confiança para os atletas e para a filosofia que estamos implementando", comemorou o treinador do Cruzeiro após o apito final.

Mesmo jogando fora de casa, o Cruzeiro pressionou desde o início e Manoel teve boas chances em duas vezes que avançou ao ataque nos primeiros 10 minutos. O placar só não foi mais elástico porque o goleiro Renan Rinaldi fez boas intervenções em chutes de Matheus Barbosa e Marcelo Moreno.

Matheus Barbosa e Airton também finalizaram com o perigo, sendo que o último chegou até a balançar a rede no primeiro tempo, mas o gol foi anulado por impedimento.

Ainda sem marcar no Campeonato Mineiro, William Pottker também finalizou com perigo nos acréscimos, mas faltou pontaria e ele acabou substituído durante o intervalo. Felipe Conceição também sacou Rafael Sóbis e deu sangue novo ao ataque com Bruno José e Marcelo Moreno.

A pressão celeste deu resultado no segundo tempo, quando Manoel escorou um escanteio cobrado por Claudinho e abriu o placar. Na sequência brilhou a estrela do goleiro Renan Rinaldi, com boas defesas, e o Cruzeiro desperdiçou outras oportunidades, sendo a mais clara com Raúl Cáceres, que não conseguiu concluir uma jogada de trabalhada no ataque.

Cerca de 20 minutos em campo foram suficientes para Marcinho ampliar a vantagem do Cruzeiro. Ele acertou um chute de canhota que ainda relou no travessão antes de balançar a rede de Renan Rinaldi.

"É um processo natural, de habituar a controlar o jogo com a bola, ter um volume ofensivo alto e jogar de maneira agressiva defensivamente também. Tudo isso gera uma adaptação, que estamos conseguindo superar com a entrega dos atletas. Estamos felizes com a evolução e vamos continuar trabalhando nesse sentido", completou Felipe Conceição.

Classificação e próximos jogos

Tombense e Athletic são os adversários de URT e Cruzeiro, respectivamente, na quarta rodada. O confronto em Tombos é no sábado (13), enquanto o time celeste entra em campo apenas no domingo (14).

Neste momento, o América-MG lidera o Campeonato Mineiro com nove pontos porque possui 100% de aproveitamento. O Cruzeiro chegou à zona de classificação e torce por um tropeço diante do Athletic para se manter no quarto lugar. Com apenas uma vitória e duas derrotas até agora, a URT está na sétima posição.