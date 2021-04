Carlos Eduardo destaca boa fase no Brasiliense e busca ano vitorioso

Destaque do Brasiliense e um dos principais jogadores do elenco, o meia Carlos Eduardo, ex-Hoffenheim, Grêmio, Flamengo e Atlético-MG falou sobre o ótimo momento que vive com a camisa do clube candango. Feliz com a fase, o jogador revelou que quer melhorar os números na agremiação.

“Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo desde que cheguei ao clube. Venho trabalhando muito para melhorar meus números com a camisa do Brasiliense. Vou me dedicar ao máximo para crescer com todos ao longo da temporada”, disse.

Ainda para o jogador, o elenco do Jacaré tem tudo para fazer um ótimo ano.

"Nós temos um ótimo elenco, competitivo e que está motivado para essa temporada. Vamos lutar muito para que esse ano seja especial para todos", falou.