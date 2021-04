Carlos Eduardo projeta nova temporada pelo Brasiliense e mira títulos

Destaque do Brasiliense e esperança para 2021, o meia Carlos Eduardo, ex-Hoffenheim, Grêmio, Flamengo e Atlético-MG revelou motivação máxima para a atual temporada. Segundo o jogador, que também atuou no Vitória e Juventude, seu desejo é melhorar ainda mais seus números no Jacaré.

“Estou trabalhando muito no dia a a dia para ajudar o Brasiliense a conquistar seus objetivos. Estou muito feliz com a evolução que tive. Tenho me dedicado ao máximo para construir uma história de títulos no clube”, falou.

Ainda para o jogador, o elenco candango tem tudo para fazer uma grande temporada.

"Estamos nos empenhando para que a equipe continue evoluindo e melhorando seu rendimento em campo. O grupo está muito focado e motivado em fazer um grande ano”, disse.