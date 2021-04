De virada, Ponte Preta vence Gama e se classifica na Copa do Brasil

Na tarde desta quarta-feira (10), Gama e Ponte Preta se enfrentaram pela primeira rodada da Copa do Brasil, no estádio Serra do Lago, em Luziânia. O Verdão abriu o placar com gol de Daniel Alagoano, mas a Macaca chegou ao empate com Apodi e virou com Thalles.

Gama abre o placar

Durante os primeiros 15 minutos de jogo, a Ponte Preta começou a exercer pressão defensiva diante do Gama e teve duas boas chances de abrir o placar com Moisés, mas parou em boas defesas de Matheus.

Aos poucos o Verdão foi equilibrando a partida e encontrou espaços na defesa da Macaca e Fernandinho quando conseguia partir em velocidade pelo lado assustava. E depois de certa insistência, Daniel Alagoano recebeu bom passe de Caique, e bateu forte para abrir o placar para o Gama.

Reação fundamental para a vitória

A Ponte Preta voltou do intervalo com uma postura bem diferente, foi mais agressivo durante toda a etapa complementar. Logo aos 12 minutos, após cruzamentos feito por Pedrinho, Apodi testou firme para as redes de Matheus e deixou tudo igual.

Com o empate, a Macaca já garantia a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, mas a equipe paulista queria a vitória.

Após o gol, a Ponte Preta forçou naturalmente o Gama ser mais incisivo no campo ofensivo na vantagem de buscar o placar.

E aos 38 minutos, Thalles aproveitou o rebote dado por um corte parcial da zaga adversária e marcou para assegurar a classificação da Macaca.

O que vem por aí

Como a primeira fase da Copa do Brasil é disputada em jogo único e dá aos visitantes a vantagem de avançarem com empate ou vitória, a Ponte conseguiu a vaga para a etapa seguinte. O adversário será o vencedor do duelo entre Marília e Criciúma, que se enfrentam na próxima quarta (17), às 16h, no interior de São Paulo.