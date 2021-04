Vitória bate Águia Negra e avança na Copa do Brasil

A estreia foi com o pé direito! Na noite desta terça-feira (9), em jogo válido pela primeira fase da Copa do Brasil, o Vitória visitou o Águia Negra em Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul.

Apesar de dominar grande parte do jogo, o Vitória teve dificuldades para abrir o placar. Mesmo assim, o time baiano saiu com a vitória pelo placar mínimo de 1 a 0, com gol de David.

Vitória vence Águia Negra e passa de fase na Copa do Brasil

O primeiro tempo da partida começou muito ruim e só melhorou perto dos 20 minutos de jogo, quando as equipes começaram a construir suas chances. Vico e Wallace tiveram as melhores chances para o rubro negro e Guilherme Feitoza teve a melhor chance para os donos da casa.

A segunda etapa foi muito melhor. O Vitória criou duas boas chances de bola parada, mas foi balançar as redes aos 27 minutos. David abriu o placar após a assistência de Ygor Catatau. Os visitantes ainda ficaram com um a menos aos 34, quando João Pedro foi expulso por conta de um segundo amarelo. Os números do jogo mostram que o Vitória finalizou 21 vezes no jogo, enquanto o Águia Negra chutou 7 vezes.

Em quesitos de dinheiro, Águia Negra e Vitória receberam R$ 560 mil pela participação na Copa do Brasil. Já o classificado, recebe mais R$ 675 mil. O dinheiro é importante para o time baiano, principalmente por conta da crise financeira que o time vive.

A próxima fase

Na segunda fase, o Vitória enfrenta o vencedor de Rio Branco x Sampaio Corrêa, que será disputada às 18h desta quarta-feira (10).