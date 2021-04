Dado Cavalcanti comenta goleada e fala do Ba-Vi: "Jogos que podem aumentar a confiança"

O técnico Dado Cavalcanti, do Bahia, celebrou a goleada por 7 a 1 sobre o Campinense, válida pela Primeira fase da Copa do Brasil, mas já virou a chave para o clássico contra o Vitória, válido pela terceira rodada da Copa do Nordeste, neste sábado (13).

"A goleada contra o Campinense foi contundente. Mesmo saindo atrás, a equipe respondeu bem. Sabíamos que o empate já nos bastava, mas queríamos sair com o resultado positivo. Deixei isso claro para o grupo e os atletas assimilaram bem o espírito. Era importante conseguirmos esta classificação e continuarmos na Copa do Brasil. Agora, o foco volta para a Copa do Nordeste", disse o treinador.

Para Dado, a goleada e um possível resultado positivo no clássico baiano podem dar uma maior tranquilidade ao Tricolor.

"Sabemos da importância do Ba-Vi. A goleada contra o Campinense é um possível êxito diante do Vitória podem aumentar a confiança para a sequência da temporada, sendofinalizou o treinador.