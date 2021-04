Ainda sem vencer, Santos recebe invicto Ituano pelo Paulistão

O futuro do Santos na Libertadores será definido na próxima semana, quando vai à Venezuela enfrentar o Deportivo Lara pela segunda fase do torneio. Antes disso, a equipe da Vila Belmiro recebe o Ituano em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

Em fevereiro de 2020, a última vez que o Santos enfrentou o Ituano, a o clube do interior venceu por 2 a 0 no Estádio Novelli Junior. Na ocasião o técnico do Peixe era Jesualdo Ferreira, mais tarde substituído por Cuca, que ficou até a chegada do atual comandante Ariel Holán.

O Campeonato Paulista vive um impasse, visto que o Governo de São Paulo proibiu jogos no estado entre os dias 15 e 30 de março. Clubes e a Federação Paulista de Futebol, que organiza a competição, discutem uma alternativa. Enquanto isso, a rodada deste final de semana está mantida.

Apenas seis dos 16 clubes que disputam a primeira fase do Paulistão ainda não venceram e o Santos está nessa lista. Terceiro lugar do grupo D, o Alvinegro Praiano precisa somar pontos para terminar entre os dois melhores da chave, que neste momento tem Mirassol e Guarani na ponta.

Kaio Jorge de volta

A tendência é que o técnico Ariel Holán use um time misto neste final de semana, poupando titulares para o jogo da Venezuela. O Santos já viaja no domingo (14).

Marinho, que ainda recupera-se das consequências da Covid-19, ainda não está à disposição. Em contrapartida, o centroavante Kaio Jorge foi liberado pelos médicos após tratar uma lesão na coxa.

Provável escalação do Santos: João Paulo (John Victor); Sandro Perpétuo, Kayky, Luan Peres (Luiz Felipe) e Felipe Jonatan; Alison (Vinicius Balieiro), Sandry (Gabriel Pirani) e Jean Mota; Lucas Braga (Ângelo), Soteldo e Marcos Leonardo (Kaio Jorge).

Ituano é líder do grupo

Há também seis equipes que mantém a invencibilidade no Campeonato Paulista após três rodadas e o Ituano está entre elas. Comandado por Vinicius Bergantin desde 2017, a equipe do interior começou o Paulistão com duas vitórias e um empate.

Mesmo com cinco gols marcados em três jogos, o setor ofensivo ainda preocupa o comandante e ele deve sofrer alterações. A dúvida é Gabriel Taliari, que sentiu dores musculares e não enfrentou o Mirassol durante a semana. Mesmo após perder um pênalti no último jogo, Iago deve ser mantido. Ainda sem balançar as redes em 2021, Branquinho pode perder posição para Fernandinho.

Provável escalação do Ituano: Edson; Jeferson, Léo Santos, Suéliton e Breno Lopes; Tárik, Fillipe Soutto e Roni; Fernandinho, Iago e Bruno Lopes.