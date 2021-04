Por vaga na semifinal da Libertadores, Corinthians encara chilenas do Santiago Morning

Após uma campanha de almanaque na fase de grupos, a equipe do Corinthians faz sua estreia no mata-mata da Conmebol Libertadores Feminina 2020 neste domingo (14). Diante do Santiago Morning, do Chile, em partida válida pelas quartas de final da competição, o Timão entra em campo para manter o sonho do bicampeonato consecutivo vivo. O confronto, disputado em jogo único e eliminatório, será realizado no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, às 17h (horário de Brasília) e contará com transmissão da Conmebol TV.

Rumo ao bi

Sob a batuta do técnico Arthur Elias, o Alvinegro fez valer seu favoritismo na primeira fase da competição. Dono da melhor campanha da fase de grupos da Libertadores, o Corinthians vai em busca do bicampeonato após levantar o caneco na edição de 2019 do torneio. Em três partidas até então, o Timão marcou 27 gols e ainda não teve sua defesa vazada em nenhum momento.

Com o primeiro lugar do Grupo A assegurado, o clube paulista enfrentará o Santiago Morning, que ficou na segunda colocação de sua chave – atrás do líder Boca Juniors. Em seus três compromissos na Fase de Grupos, a equipe chilena somou uma vitória e dois empates – um deles diante do Avaí/Kindermann, que acabou se despedindo do campeonato ao ficar na terceira posição do Grupo B.

Com a força e entrosamento de seu elenco, o Corinthians mira voos altos na Conmebol Libertadores Feminina 2020. Em caso de vitória neste domingo, o Timão enfrentará o vencedor do confronto entre Boca Juniors e América de Cali nas semifinais.