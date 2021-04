Após marcar seu primeiro gol pelo CRB, Diego Ivo pede foco total na estreia da Copa do Brasil

Pela Copa do Nordeste, CRB e CSA fizeram no último domingo (14) o primeiro clássico da temporada. Numa partida bastante equilibrada, o CRB buscou o empate na segunda etapa e agora ocupa a terceira colocação do grupo A com quatro pontos conquistados em três jogos disputados.

Um dos reforços para a temporada 2021, o zagueiro Diego Ivo entrou no intervalo e marcou o gol de empate do Galo.

“Feliz por ter entrado e ajudado a equipe numa partida tão especial que é um clássico. O jogo aéreo é um dos meus pontos fortes e sempre que posso estou na área tentando o gol. Espero que seja o primeiro de muitos com a camisa do CRB", destacou o defensor.

Sem tempo para descansar, na próxima quarta-feira (17), às 16h, o CRB já estará em campo novamente para enfrentar o Goianésia em partida válida pela primeira fase da Copa do Brasil.

“Após o apito final já começamos a pensar no Goianésia. A Copa do Brasil é uma competição importante para o clube e queremos fazer uma boa campanha. Acompanhamos vários jogos da primeira fase onde os times considerados favoritos foram eliminados, então temos que entrar 100% concentrados para buscar essa classificação. Não será um jogo fácil", finalizou o jogador de 31 anos.