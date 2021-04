Governo de Minas veta jogos de outros estados; São Bento e Palmeiras é cancelado

A partida entre São Bento e Palmeiras, pelo Campeonato Paulista, estava marcada para a próxima quarta-feira (17), no Estádio Independência, pois São Paulo, após decisão do governador João Dória (PSDB) adotou medidas mais restritivas contra a pandemia de Covid-19 e assim o futebol no estado está proibido de acontecer.

Mas nessa terça-feira (16), o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), anunciou o veto de partidas de outros estaduais no território mineiro. A Federação Paulista de Futebol (FPF) tentava levar o Campeonato Paulista para Minas. Minas entrará na “Onda Roxa” do plano Minas Consciente, que busca combater a Covid-19 no estado, assim tendo medidas restritivas maiores por 15 dias.

Com isso a partida entre São Bento e Palmeiras está cancelada. Nos próximos dias os clubes que disputam o Paulistão e a FPF irão se reunir para definir o futuro do campeonato. Serão observadas opções para levar o campeonato para outro estado ou esperar São Paulo sair da fase roxa do “Plano SP”, que combate a Covid-19 no estado. Essa fase terá duração de 15 dias.

Em contato com o Portal UOL, a assessoria do São Bento revelou que não esperava um veto por parte de Zema em menos de 24 horas depois de a Federação Paulista confirmar a partida no Independência.