Everton Heleno projeta boa disputa do Campeonato Carioca pela Portuguesa

Um dos principais nomes da Portuguesa-RJ atualmente, o meia Everton Heleno, ex-CSA e Santa Cruz, revelou o desejo de fazer uma ótima temporada com a camisa do clube carioca. Para ele, a meta é jogar o maior número de jogos possíveis para ajudar o grupo na sequência de 2021.

“Estou me dedicando ao máximo para continuar melhorando meu rendimento em campo e para melhorar no dia a dia para ajudar o grupo. Estou muito motivado e espero alcançar meus objetivos no clube”, falou.

Segundo Heleno, o grupo está no caminho certo para fazer um ótimo 2021.

“Estamos no caminho certo para que a equipe possa fazer um grande estadual. O grupo está muito motivado com o trabalho realizado”, disse.