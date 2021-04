Anderson Salles fala sobre vitória do Paraná no estadual

Em jogo adiantado da quarta rodada do Campeonato Paranaense, o Paraná venceu o Toledo, por 2 a 0, na última quarta-feira (17), no Estádio 14 de dezembro.

Os gols que garantiram a primeira vitória da equipe foram marcados por Gustavinho e Da Silva.

“A estreia não foi como queríamos, mais um importante foi que o time se recuperou prontamente e conquistou a vitória. O grupo está em formação, chegaram novos jogadores, incluindo eu, e estamos nos entrosando. Vamos seguir trabalhando forte e seguindo as orientações do treinador para buscar os nossos objetivos", explica o zagueiro Anderson Salles.

Até o momento, o Paraná tem dois jogos disputados no Estadual, com uma derrota e uma vitória. Os jogos da quinta rodada estão adiados no momento, por conta da pandemia.