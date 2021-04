Lateral-esquerdo ex-Inter, Uendel é o novo reforço do Cuiabá

Campeão brasileiro pelo Corinthians em 2015, o lateral-esquerdo Uendel é o décimo reforço do Cuiabá para 2021. Aos 32 anos, o atleta tem passagens por grandes clubes do futebol nacional e defendeu o Internacional nas últimas quatro temporadas, atuando em 131 jogos, e marcando um gol.

Campeão brasileiro, Uendel é o novo reforço do Cuiabá!



Leia mais > https://t.co/mFy9WmNT43#OrgulhodeMatoGrosso pic.twitter.com/Yl2iU7MFiK — Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) March 19, 2021

Ele já se apresentou ao Dourado, passou por exames médicos e físicos e assinou contrato até o final desta temporada. Os documentos do jogador já foram encaminhados à CBF, que deve divulgar seu nome no BID nos próximos dias, para poder se regularizar e estrear.

Além do título brasileiro com o Corinthians, em 2015, Uendel também foi campeão catarinense com o Criciúma, em 2009 e 2010, campeão do Interior com a Ponte Preta, em 2013, além do título da Recopa Gaúcha com o Inter, em 2017.