CSA derrota Santa Cruz e Confiança empata com Salgueiro na Copa do Nordeste

Mais dois jogos movimentaram a quarta rodada da Copa do Nordeste neste sábado (20). No Arruda, em Recife, o CSA venceu o Santa Cruz por 2 a 1, com dois gols de Dellatorre. Já no estádio Barretão, em Lagarto (SE), Confiança e Salgueiro ficaram no 0 a 0.

Com a primeira vitória na competição, o CSA subiu para o quarto lugar do Grupo A, com seis pontos, enquanto o Santa Cruz segue na última posição do Grupo B ainda sem pontuar. Já o Confiança, segue na sexta colocação do Grupo A, com três pontos. E o Salgueiro é o sexto do Grupo B, com quatro.

Classificação fornecida por SofaScore LiveScore

Santa Cruz 1 x 2 CSA

O CSA não deu tempo para o Santa Cruz se impor como mandante no estádio Arruda, em Recife. Logo aos quatro minutos de jogo, o atacante Dellatorre recebeu cruzamento de Iury Castilho e cabeceou para o fundo do gol do tricolor pernambucano. O Santa reagiu, aos 12, com o lateral Alan Cardoso, que chutou forte para defesa do goleiro Azulino. Melhor no primeiro tempo e apostando na velocidade, os visitantes voltaram a pressionar com Silvinho, Iury Pimpão e Dellatorre.

No segundo tempo, o time alagoano repetiu a tática da etapa inicial e balançou as redes cedo. Aos sete minutos, Dellatorre fez boa trama com Pimpão dentro da área e chutou forte para fazer seu segundo gol. O Azulão do Mutange dominava a partida até que o Santa Cruz diminuiu o placar com Chiquinho, aos 40, de pênalti. A Cobra Coral até ensaiou uma pressão nos minutos finais, mas o CSA conquistou a sua primeira vitória na competição.

Confiança 0 x 0 Salgueiro

No estádio Barretão, em Lagarto (SE), Confiança e Salgueiro empataram em 0 a 0. Na primeira etapa, as melhores chances foram do mandante. Aos 38, o atacante Cristiano cabeceou forte e acertou o pé da trave do time pernambucano. Seis minutos depois, Marcelinho chutou forte pela direita e assustou o goleiro Lucas.

Na segunda etapa, o Dragão continuou pressionando o Salgueiro. Renan Areias, aos dois, e Cristiano, aos três, quase abriram o placar. O Carcará do Sertão tentou responder através de jogadas aéreas, mas sem grande perigo para a defesa do Confiança. Aos 44, o Azulino parou no goleiro Lucas outra vez. Em cobrança de escanteio, Gilberto cabeceou forte e o goleiro fez grande defesa para confirmar o empate.