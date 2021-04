Com dois de Perotti, Chapecoense supera Juventus e mantém máximo aproveitamento no Catarinense

A Chapecoense segue com máximo aproveitamento no Campeonato Catarinense 2021. Com dois gols de Perotti, o Verdão do Oeste bateu o Juventus por 2 a 0, na Arena Condá, em Chapecó/SC, pela quarta rodada do estadual.

Equilibrado

O primeiro tempo entre Chapecoense e Juventus foi marcado pelo equilíbrio. Mas o Verdão do Oeste tinha uma leve superioridade e criou as melhores chances de gol. Por outro lado, a equipe visitante tentava trabalhar com a bola nos pés, mas encontrava muita dificuldade para fazer a infiltração.

A primeira chance foi aos três minutos, quando Fabinho cruzou rasteiro, Perotti apareceu e desviou, obrigando o goleiro Iago Hass a se esticar todo pra fazer a defesa. Do outro lado, o Juventus arriscava, mas eram todas de longe da área e sem grandes chances de perigo.

Amplo domínio da Chapecoense

Após o intervalo, a Chape seguiu pressionando mais e logo, Iago Hass se tornou o nome da partida fazendo grandes defesas para evitar o tento da equipe da casa. Logo de cara, Perotti virou em cima da marcação e arriscou de longe, para a grande defesa do arqueiro.

O goleiro ainda fez uma defesa milagrosa aos 32 minutos, ao defender a cabeçada de Mike. Mas dois minutos depois, Matheus Ribeiro cruzou e a bola acabou batendo no braço de Matheus Piauí, dentro da área. O juiz não teve dúvidas e marcou pênalti para a equipe da casa. Na boa cobrança, Perotti mandou para o fundo das redes.

Após sofrer o gol, o Juventus não conseguia reagir e ainda viu a Chape ampliar nos acréscimos. Em um belo contra-ataque, Rafael cruzou na medida para Perotti, que mandou para o fundo das redes e deu números finais ao jogo.

E agora?

Com a vitória, a Chapecoense segue na liderança com 12 pontos. Já o Juventus é o sexto com seis pontos.

Na próxima rodada, o Verdão do Oeste encara o Hercílio Luz, na quarta-feira (24), às 19h. Já o Juventus enfrenta o Figueirense, na quinta-feira (25), às 16h.