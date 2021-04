Chapecoense vence Avaí com pênalti polêmico e assume ponta do Catarinense

A Chapecoense bateu o Avaí na tarde desta quinta-feira (11) pelo placar de 2 a 1. Em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Catarinense, Lima e Perotti marcaram para o Verdão, enquanto Renato fez o gol dos visitantes. O jogo foi no estádio Hercílio Luz, em Itajaí, porque a Prefeitura de Chapecó proibiu jogos na cidade por causa da pandemia.

A primeira etapa foi de boa movimentação. Foi a Chape que iniciou comandando as ações, buscando o ataque pelo lado esquerdo. Aos 20 minutos, Lima recebeu de Fernandinho e mandou pro fundo do gol.

Atrás no placar, foi a vez do Avaí buscar o jogo. Alguns minutos depois, aos 28, Renato, ex-Chapecoense, aproveitou sobra na área e deixou igual no placar.

No segundo tempo, o Avaí passou a aproveitar mais os espaços em campo e criar oportunidades no ataque. Wesley arriscou duas vezes de fora da área, na primeira mandou para fora, na segunda a bola ficou com o goleiro.

Apesar da movimentação do Leão, foi a Chapecoense que chegou ao gol. Aos 17 minutos, Betão dividiu com Fernandinho na área e a arbitragem marcou pênalti. Após muita reclamação dos jogadores do Avaí, Perotti foi para a bola e garantiu a vitória do Verdão.

Com a vitória, A Chape iguala no número de pontos com o Avaí, ambos com seis. O Verdão, no entanto, tem maior saldo de gols, por isso fica com a liderança.

No domingo, às 16h, a Chapecoense entra em campo para enfrentar o Criciúma, em jogo válido pela terceira rodada do Catarinense. Já o Avaí, joga com o Palmas, em Tocantins, na quarta-feira (17), às 20h, pela primeira fase da Copa do Brasil.