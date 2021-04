Claudinei comemora ótimo início do CRB e projeta evolução ao longo da temporada

Um dos principais destaques do CRB e ídolo do clube, o volante Claudinei revelou o desejo do grupo em evoluir na temporada. Segundo o jogador, a meta de todos é crescer de produção dentro de campo.

“Estamos trabalhando muito para que a equipe possa crescer de produção nas próximas semanas. O grupo vem se dedicando muito para evoluir. Temos muito potencial e estamos no caminho certo para isso", disse.

Claudinei falou sobre o objetivo que tem em 2021: fazer um ano ainda melhor no clube.

"Tenho construído uma história muito bonita no CRB e espero manter isso esse ano. Vou me dedicar ao máximo para melhorar ainda mais meus números no clube", falou.