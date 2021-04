Promessa da base do Flamengo, Dudu celebra título e artilharia: "Quero realizar meu sonho"

Sucesso absoluto do Flamengo nas últimas temporadas, as categorias de base seguem rendendo frutos ao clube e com a equipe sub-15 não é diferente. Na manhã deste último domingo, os Garotos do Ninho venceram o Madureira na final da Copa FCB e o centroavante Rubro-Negro, Dudu, sagrou-se o artilheiro do torneio com quatro gols.

Desde os 13 anos de idade no Flamengo, Eduardo Wagner Junqueira Figueira, o Dudu, fala sobre a campanha de sua equipe e o sentimento de levantar os primeiros troféus vestindo vermelho e preto.

Ser campeão já é bom, né. Artilheiro, melhor ainda. A campanha no torneio foi muito boa, com um belo desempenho de todos da equipe. Os gols só saíram porque a bola chegou até mim. É um trabalho em conjunto que deu certo - Dudu, centroavante sub-15 do Flamengo.

Objetivo no Fla

O habilidoso e promissor jogador finaliza sua aparição no torneio com média de um gol por jogo. Motivado, Dudu ressalta a importância da família para seguir crescendo no Flamengo.

"Eu quero realizar o meu sonho, de ser um atleta conhecido, de ajudar a minha família a ter uma vida melhor e estender a mão para quem mais precisa. Estou feliz aqui no Flamengo, tenho todo apoio e, com dedicação e seriedade, sei que tenho um caminho bonito a trilhar", Afirma Dudu, que completa falando da sua relação dentro de casa, especialmente com a mãe Maria Aparecida.

"Minha família sempre me apoiou no futebol. Desde criancinha eu já estava bem decidido sobre o que queria ser. Tenho o apoio de todos em casa. Minha mãe sempre fala para não desistir nunca, que nem tudo pode ser como a gente espera, mas que as coisas sempre vão acontecer. A caminhada é dura, mas me mantenho focado, dedico-me todo dia e dou o máximo nos treinos", ressalta o artilheiro.

Natural de Barra do Piraí, Dudu integra o time que foi campeão invicto na categoria sub-15 após derrotar o Madureira por 1 a 0, com gol contra dos adversários. Ainda no mesmo dia, o time sub-17 também foi vencedor do mesmo torneio, diante também do Tricolor Suburbano, porém a conquista veio após a disputa de pênaltis.