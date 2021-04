EntrevistaVAVEL: Jeffinho, do Resende, valoriza importância da Pelé Academia em sua formação

Com sete pontos em cinco jogos disputados no Campeonato Carioca de 2021, o Resende vem chamando a atenção e ganhando destaque por alguns motivos. Fora das quatros linhas, o clube conta com Cartolouco, gravando uma websérie junto ao elenco profissional, e com a grande repercussão que Casimiro vem gerando em suas lives ao jogar com o Gigante do Vale.

Dentro de campo, os jovens da base estão dando conta do recado e foram os responsáveis por todos os quatros gols da equipe neste Cariocão. Kaique, Paulo Victor, João Felipe e Jeffinho foram os jogadores formados pela Pelé Academia e que marcaram os gols do Resende no Carioca de 2021.

Em seu segundo ano como profissional, Jefferson Ruan ou simplesmente Jeffinho, vem apresentando um bom futebol, com muita habilidade e ganhando minutos a cada rodada. Foi responsável por marcar o gol da vitória de virada nos acréscimos contra o Fluminense na estreia do torneio e conta como foi toda a emoção.

“No momento eu nem sabia o que fazer. Corri pra um lado, depois fui para o outro. É uma sensação única e no finalzinho ainda não tem coisa melhor. Muita gente me mandou mensagens me dando força, falando pra eu acreditar nos meus sonhos e tudo mais. Eu fico muito agradecido por ter tanta gente reconhecendo isso” destacou o meia.

Com metade do Carioca disputado, Jeffinho fez uma avaliação do seu desempenho e acredita que o Resende pode chegar na fase final do campeonato.

“Estou jogando bem, mas posso fazer melhor. No geral a equipe tá bem demais, estamos treinando muito, buscando e sei que nem sempre vai dar certo. Mas o nosso desempenho e a dedicação não irá faltar. Sinto que podemos chegar na classificação (as semifinais), pegamos três times de maior investimento e um jogo fora de casa, começamos a pontuar e se continuarmos assim teremos muitas chances de classificação”.

Confira outros trechos da entrevista exclusiva.

VAVEL Brasil: Todos os gols do Resende no Carioca foram marcados por jogadores formados no clube. Como avalia a importância da Pelé Academia para esse feito?

A importância é grande demais porque com a Pelé Academia, nós jovens começamos a aparecer, a ter espaço e a competir de igual pra igual. Mas sempre com respeito aos mais experientes.

Quem são suas inspirações no futebol?

O primeiro é o Neymar, um jogador alegre, ousado, que dribla, que vai pra cima o tempo todo buscando o gol e tem sede de ganhar. Me inspiro muito nele. Mas tem outros como Ronaldinho, Ronaldo e Messi.

Como enxerga a parceria do Resende com o Lyon? É uma porta de entrada para o futebol europeu?

Sem dúvida nenhuma é uma porta muito grande pra Europa, começamos a aparecer pra muita gente e como time de menor investimento temos mais visibilidade para mostrar que temos grandes jogadores no Sul Fluminense.

Em cinco anos, o que você espera ter alcançado? Onde se imagina estar jogando?

Espero alcançar coisas grandes e poder estar jogando em alto nível, mas espero chegar nesse nível também no Brasil porque temos que valorizar nosso país que respira futebol.

O Resende, de Jeffinho, volta a campo neste sábado (27) para enfrentar a equipe do Bangu no estádio Laranjão em Nova Iguaçu às 15h30. Em caso de vitória, o Gigante do Vale pode terminar a rodada no G-4 do Carioca.