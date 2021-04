Carioca C: Santa Cruz inicia temporada em que buscará acesso imediato

Na manhã desta terça-feira (6) o Santa Cruz/RJ deu início aos preparativos para disputa da série C estadual no CREIB de Padre Miguel, onde os primeiros atletas se apresentaram ao treinador Helinho, que nas próximas semanas deverá completar o elenco que estreia na competição diante do Juventus, 22 de maio, em Casimiro de Abreu.

De forma exclusiva, o diretor de futebol Alex Perpeto traçou metas e apresenta os planos para o futuro do time da zona oeste carioca.

"Todo time planeja o acesso, esse é o caminho para chegarmos com sucesso no futuro. Essa meta vamos formatá-lo durante a competição, mas não queremos ir frágeis para o desafio. Nosso objetivo é montar uma base forte, fazer a inserção com as categorias juvenis e evitar despesas desnecessárias. Nada impede da gente sonhar, sem sonhar não vamos chegar em lugar algum", destaca Alex.

Fundado em 2007, o Santa Cruz/RJ conseguiu rápida ascensão no futebol estadual, chegando inclusive à segunda divisão carioca. Diante de um recomeço, agora na série C, atual quinta divisão, o clube terá a missão de brigar pelo acesso nesta temporada. Com base nisso, o diretor de futebol revela planos para novos reforços.

"Disputar um campeonato revelando talentos é o sonho de todo clube, queremos montar uma espinha dorsal com jovens jogadores e mesclar com mais experientes. Já estivemos na B1 e não tínhamos uma base estruturada, o projeto tinha muitas falhas e aí caiu para onde estamos hoje. Nós estamos aqui para fazer o caminho reverso, queremos retornar, mas subindo um degrau por vez", comenta o diretor.

Série C

Agendada para iniciar dia 22 de maio, a quinta divisão carioca contará com 17 clubes. Conforme prevê o regulamento, a competição será realizada em turno, semifinal e final. Todas equipes se enfrentam em partidas únicas, onde os quatro melhores se classificam às fases mata-mata.

No estádio Ubirajara Reis, em Casimiro de Abreu, o Santa Cruz/RJ visitará o Juventus na rodada de abertura. A expectativa é que suas partidas como mandantes ocorram no estádio de Moça Bonita e seus treinamentos sejam realocados para o Miécimo da Silva, em Campo Grande.