Nos EUA, Alexandre Pato revela que conversou com Flamengo antes de ir para o São Paulo

Atualmente no Orlando City, dos Estados Unidos, o atacante Alexandre Pato concedeu entrevista ao programa Arena SBT e revelou sua relação amigável com Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo. Segundo o jogador, ante de ele reforçar o São Paulo, existiaram conversas com o dirigente carioca sobre a possibilidade de ir para o time do Rio de Janeiro. Na época, Pato preferiu o São Paulo, porém não defecha as portas ao Rubro-Negro no futuro:

“Quase aconteceu agora na minha volta. Conversei bastante com o Braz, que figura. Gente boa demais, super correto, muito bacana. Só que, quando tudo se resolveu, eu busquei voltar ao São Paulo. Fui muito claro com o Marcos, ele super entendeu. Quem sabe no futuro?”, contou.

Já sobre a saída do Tricolor, Pato afirmou que a decisão de sair do clube foi exclusivamente dele e que dinheiro nunca foi problema:

“Se eu quisesse ficar, ficaria. Eu voltei para o São Paulo abrindo parte de uma questão financeira. E saí abrindo mão de muito dinheiro. Eu gosto muito do clube”, disse.

No Orlando City, Alexandre Pato foi anunciado no último dia 13 de fevereiro e tem um gol marcado na MLS (Major League Soccer). Em terras com menos holofotes, ele pretende reerguer seu futebol e alçar novos voos em sua vida pessoal.