Vasco não tem interesse em Arturo Mina e agente revela sondagens de outros clubes

A vontade do jogador existia, mas a do Vasco não. O zagueiro equatoriano de 30 anos, Arturo Mina, não desperta interesse do Vasco, segundo seu representante. Segundo os colegas do Atenção Vascaínos, depois do anúncio do goleiro Vanderlei, o clube tem em vista apenas mais um ou dois reforços para a disputa do Carioca, e Mina não está nesses planos.

O agente do defensor, que ontem confirmou à VAVEL Brasil sobre o oferecimento do atleta ao Gigante da Colina, afirmou hoje que há sim sondagens de clubes brasileiros e até do exterior na mesa de Arturo: "Sim estamos trabalhando, mas o Vasco não demonstra interesse real."

O Vasco movimentou o mercado na busca por melhorar o sistema defensivo da equipe. No início o cruzmaltino contratou o zagueiro Ernando, campeão da Serie B de 2016 pelo Goiás e que estava no Bahia e ainda dispensou o jovem Marcelo Alves, que se destacou no final da temporada e despertou interesse de clubes de Serie A, antes de acertar com o Vitória. O Vasco vem sofrendo com a bola aérea defensiva e a zaga de baixa estatura, mas não tem pressa de reforçar de novo a posição.