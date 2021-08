Goiás cede empate no fim e Cabo lamenta: "merecíamos a vitória"

Empate com sabor de derrota. Assim o técnico Marcelo Cabo avaliou o resultado do Goiás, que recebeu o Sampaio Corrêa no domingo (22) pela Série B, e ficou no 2-2.

“O empate em casa não é um resultado que a gente sai confortável e satisfeito. O time começou desconcentrado, com uma intensidade baixa nos primeiros 20 minutos. Não sei eles sentiram o calor do início do jogo, mas depois a gente colocou o ritmo que a gente acha necessário. Conseguimos empatar o jogo, voltamos muito bem, superior ao adversário, poderíamos ter ampliado o placar. Mais uma vez a gente faz o placar e deixou o adversário empatar. A gente precisa conseguir se estabilizar. No final, esse ponto vai ser benéfico, mas não saio satisfeito porque a gente poderia ter ganhado", avaliou o técnico Marcelo Cabo após o apito final no Estádio da Serrinha.

Nadson marcou os gols da equipe maranhense, enquanto Nicolas e Apodi balançaram as redes para os goianos. Com este resultado o Goiás interrompeu uma sequência de duas vitórias, sendo que ambas tiveram gols de Alef Manga, que cumpriu suspensão contra o Sampaio. O substituto foi Dadá Belmonte, elogiado pelo chefe. "Ele fez um bom jogo, mostrou que pode ser uma grande opção", acrescentou Cabo.

Segundo o comandante do Goiás, o time pode ter sentido a maratona de jogos. "A gente veio na sexta-feira (20) com um voo cancelado, joga com 65 horas, terça-feira (24) a gente já treina de manhã e viaja, isso é um desgaste muito grande", finalizou.

Classificação e próximos jogos

Mesmo com o tropeço o esmeraldino segue no G-4, mas caiu para o 3º lugar, com 35 pontos. O Coritiba é o líder com 39, seguido pelo CRB. Já o tricolor maranhense perdeu duas posições e está em 7º, com 31, dois atrás do Avaí, que fecha o G-4.

O Goiás terá mais uma longa viagem pela frente - na quinta (26) encara o Confiança na Arena Batistão, em Sergipe, enquanto o Sampaio Corrêa recebe o CSA no sábado (28) em São Luís.