Marcelo Cabo festeja vitória: "Foi a melhor partida do Goiás sob meu comando"

Após a vitória do Goiás por 2 a 1 contra o Confiança, em Aracaju/SE, nesta quinta-feira (26), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o treinador do Verdão, Marcelo Cabo, celebrou a vitória - que deu a vice-liderança do torneio - deixou um gostinho de quero mais e afirmou ter sido a melhor atuação da equipe desde sua chegada ao esmeraldino.

O técnico esmeraldino, portanto, acredita em uma evolução da equipe com o decorrer do campeonato, e mostrou-se feliz, todavia, deixando uma pitada de quero mais. “Merecíamos sair com um placar um pouco mais elástico, pela boa partida que fizemos”, ressaltou Cabo.

Invicto há sete jogos e sem encontrar a derrota há pouco mais de um mês - a última na estreia de Marcelo Cabo contra a Ponte Preta - o Goiás conquistou 15 dos últimos 21 pontos disputados. O treinador, deste modo, reiterou que o clube ‘está no caminho certo’.

“Foi a melhor partida do Goiás sob o meu comando. O placar foi bem injusto pelo que a gente criou. Tivemos uma partida muito equilibrada física, técnica e taticamente. Tivemos o controle do jogo a todo momento. Enfrentamos uma equipe experiente e que valorizou a vitória”, disse o treinador esmeraldino.

Na próxima rodada (22ª), o Goiás recebe o Cruzeiro, na Serrinha, em Goiânia/GO. A partida está marcada para o sábado (4), às 19 horas.