Rafinha iguala número de partidas de Dirceu Krüger no Coritiba

O Coritiba perdeu para o Botafogo, por 1 a 0, nesta sexta-feira (28), no Couto Pereira. O duelo foi válido pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar da derrota, pelo menos um jogador teve motivos para comemorar, Rafinha. Já que esse foi o jogo de número 253 com a camisa do Coxa, igualando a Dirceu Krüger, ídolo do clube.

“Muito feliz primeiramente em chegar em uma marca no futebol, hoje em dia, bastante expressiva com a camisa de um clube que é vitorioso, e mais ainda alcançado a marca do maior ídolo do clube, então a felicidade é em dobro” disse Rafinha.

Com isso, o meia se torna o 12º jogador que mais jogaram pelo Coxa. Rafinha, inclusive, exaltou Krüger, também conhecido como Flecha Loira.

“Vamos exaltar sempre o Krüger que é o maior ídolo do clube, e todos os torcedores sempre lembrarão dele” completou.

Mesmo com o revés, o Coritiba segue na liderança da Série B, com 39 pontos. O próximo compromisso do Coxa é contra o Londrina, na quarta-feira (1). O duelo, válido pela 22ª rodada da competição, será no Estádio do Café, às 21h30.