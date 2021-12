Waguininho comemora temporada vitoriosa no Coritiba e aguarda definição de futuro para 2022

Um dos principais nomes do Coritiba neste ano, o atacante Waguininho falou sobre a temporada que fez no clube paranaense em 2021. Segundo o jogador, tudo que aconteceu com ele foi consequência de um trabalho forte que fez no Coxa.

“Esse ano foi muito importante para mim. Vestir a camisa do Coritiba é uma grande responsabilidade. Felizmente deu tudo certo e pude atuar no mais alto nível e ajudar o clube dentro de campo. Estou muito feliz com tudo que aconteceu, que foi consequência de um trabalho forte que fiz", disse.

Segundo o atleta, a meta é definir o clube para 2022.

“O mais importante é que estou focado, motivado e muito confiante de que a próxima temporada será ainda melhor para mim", falou.