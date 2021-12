Marcelo Boeck exalta 'ano perfeito' do Fortaleza com vaga inédita na Libertadores da América

Goleiro do Fortaleza, ídolo da torcida tricolor e um dos grandes responsáveis pela volta por cima do clube nos últimos anos, Marcelo Boeck comemorou o ano perfeito com a camisa do Leão em 2021. Com uma conquista de uma vaga inédita na Taça Libertadores da América, o arqueiro destacou o trabalho do grupo.

"Fizemos um ano mais do que especial dentro e fora de campo. Foi consequência de um trabalho forte que tivemos desde a pré-temporada. O grupo assimilou bem tudo que foi passado e isso fez a diferença. O ambiente ajudou bastante também. Todos estão de parabéns por essa temporada”, disse.

Para o jogador, 2022 vai ser um dos anos mais intensos da história do clube.

"O ano de 2022 será intenso em todos os sentidos. Vamos ter uma temporada muito forte, temos que estar preparados desde o início", falou.