Carlos Eduardo fala sobre temporada no Sport e projeta retorno do clube à Série A em 2022

No Sport desde o início de 2021, o goleiro Carlos Eduardo falou sobre o ano que teve com a camisa do clube. Segundo o arqueiro, com passagem pelo Brasil de Pelotas, seu desejo é continuar crescendo no Leão.

“Estou feliz no Sport e trabalhando muito para continuar melhorando meus números no clube. Venho em um ritmo forte e lutando para crescer com a camisa do clube. Espero evoluir ainda mais em 2022", afirmou.

Para Eduardo, o Leão da Ilha tem tudo para fazer uma grande temporada em 2022.

"Vamos lutar muito para levar o Sport novamente para a Série A em 2022. Temos que fazer um bom primeiro semestre e buscar títulos", disse.