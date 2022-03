Jefferson Paulino avalia boa fase no Santo André e sonha com classificação no Campeonato Paulista

Na próxima quarta-feira (23), o Santo André vai até Bragança Paulista para enfrentar a equipe do Red Bull Bragantino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

O Ramalhão, que se encontrava no ‘grupo da morte’ junto a Bragantino, Santos e Ponte Preta, conseguiu a sua classificação na última ao vencer a Inter de Limeira por 2 a 0. O grupo do Santo André era o único que contava com duas equipes que disputam a Série A do Brasileirão, além da Ponte que disputa a Série B, como o time do ABC Paulista disputa a Série D do nacional, davam como se ele largasse atrás pela disputa por uma vaga nas quartas de finais do estadual, porém dentro de campo mostraram que eram capazes e conseguiram a classificação.

Um dos pontos positivos do Santo André para conseguir passar de fase, foi sua defesa sólida, o Ramalhão está entre as equipes que mais demoram para sofrer gols na competição, em média a equipe sofreu 14,8 finalizações para poder sofrer um gol, assim ficando em terceiro lugar, apenas atrás de Palmeiras com 39,3 finalizações sofridas e Corinthians com 16,1.

Um dos destaques dessa boa atuação do sistema defensivo da equipe, é o goleiro Jefferson Paulino, que em entrevista exclusiva falou um pouco sobre os bons números e momento que a defasava do Ramalhão vive na temporada.

“Importante os números, fico feliz por isso, em uma competição de um nível tão alto, dou sempre ênfase aos atletas da parte do ataque que iniciam a marcação da nossa equipe, facilitando o trabalho dos homens da parte defensiva. Temos uma equipe sólida em todas as fases, conseguindo fazer nos jogos tudo aquilo o que o Thiago nos pede, estamos felizes, esperamos manter esse bom desempenho na fase decisiva e conquistar a classificação que será muito importante para nós atletas, comissão técnica e para o clube como um todo.”

Este bom momento em sua defesa, fez com que o Santo André conseguisse acarretar bons resultados, com isso, o time não sofreu nenhuma derrota nos últimos quatro jogos da fase de grupos. Essa sequência de bons resultados fez com que a equipe ultrapassasse o Santos e consequentemente conquistar a vaga na próxima fase do Paulistão. O goleiro Jefferson nos disse qual foi o fator principal para esta boa sequência de resultados.

“Fator principal creio que seja o nosso incômodo em relação aos detalhes que vinham acontecendo nos jogos e fazendo com que o resultado não acontecesse em algumas partidas que estávamos vencendo e acabamos sofrendo gols ao término da partida, conversamos internamente e ajustamos os detalhes, focando no que vínhamos fazendo de bom e melhorando principalmente os aspectos negativos, crescendo nesses últimos jogos e ao meu ver no momento mais importante da competição, conseguindo a nossa permanência e a classificação.”

Jefferson Paulino chegou ao Santo André nesta temporada e já vem mostrando boas atuações no Campeonato Paulista, Jefferson ficou sem sofrer gols em cinco jogos da competição, ficando em segundo lugar como goleiro que mais passou partidas sem ser vazado. Junto com ele ficaram os goleiros Cássio, do Corinthians e Jandrei, do São Paulo, ficando atrás apenas de Weverton, do Palmeiras, que ficou seis partidas sem sofrer gols.

Este seu bom desempenho, fez com que o atleta de 30 anos se tornasse um dos um dos líderes do elenco do Ramalhão. Jefferson nos disse quais são suas qualidades e o que está sendo primordial para estar em boa fase.

“Acho que o fato de conhecer o sistema de jogo, a forma que o Thiago trabalha me ajuda nesse sentido, estamos juntos já a um tempo e isso ajuda muito no processo. Como goleiro sempre digo que o principal é defender, passar segurança pra equipe e ter o jogo com os pés e ajudar a equipe também como mais um jogador de linha é importante, mas o primordial é se sentir bem dentro do grupo como um todo, como atleta, um dos líderes da equipe, ter o respeito dos meus companheiros e sentir essa verdade deles é o que me faz querer melhorar a cada dia, a cada treino e a cada jogo, é que vem sendo determinante pro bom desempenho não só meu, mas de toda a equipe.”

Para fechar a entrevista, Jefferson falou um pouco sobre o próximo confronto do Santo André, que será a partida das quartas de finais do Campeonato Paulista contra o Bragantino. Sabendo da dificuldade da partida o goleiro afirma que a equipe sonha com a classificação e que irão desfrutar do momento para possam chegar em seu objetivo e avançar de fase.

“Realmente será um jogo muito difícil, uma grande equipe, com um orçamento grande, que vem crescendo a cada ano. Nós estamos evoluindo a cada jogo e estamos felizes pela classificação, motivados. Será um jogo de detalhe, de muita concentração, onde as duas equipes gostam de propor o jogo, esperamos estar em uma grande noite, vamos dar o nosso melhor, sonhamos com essa classificação. Vamos desfrutar desse momento, e mediante ao que fizermos, se merecermos, sairemos vencedores e avançaremos.”