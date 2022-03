Rodrigo Carioca avalia campanha do Ypiranga e projeta vaga na final do Gauchão

Um dos destaques do Ypiranga-RS neste primeiro semestre, o atacante Rodrigo Carioca, com passagens pelo Vitória, Paraná e Tombense, falou sobre a boa fase que vive com a camisa do clube gaúcho. Segundo o jogador, isso é consequência de um trabalho forte que tem feito nos últimos meses

“Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo aqui no Ypiranga. Venho em um ritmo forte nos treinos e jogos e tenho trabalhado muito para manter essa intensidade até o fim. Vou continuar me dedicando ao máximo para que as coisas aconteçam como estou planejando com a camisa do clube", afirmou.

O jogador ainda destacou que o duelo com o Brasil de Pelotas nesta quarta-feira (23), pelas semifinais do Gauchão 2022, será uma pedreira.

"Perdemos a primeira batalha, mas teremos a chance, agora, de reverter em nossa casa esse placar adverso. Vamos lutar muito para chegarmos ao objetivo, que é a vaga na final do Campeonato Gaúcho. O grupo está motivado", disse.