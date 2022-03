Nas semis gaúchas, Grêmio passeia e líder perde fora de casa

Neste final de semana (19 e 20), ocorreram os dois primeiros jogos das semifinais do Campeonato Gaúcho. O Internacional recebeu o Grêmio no sábado, às 16h30, e perdeu feio por 3 a 0 em seu próprio terreno. Já o Brasil de Pelotas fez o dever de casa contra a equipe que liderava a tabela do Gauchão, o Ypiranga, no domingo às 20h30.

Resumo das partidas

Internacional 0 x 3 Grêmio

O Internacional, por sua vez, perdeu o jogo por uma goledada de 3 a 0, com gols de Elias Manoel e João Bitello ainda no primeiro tempo e um de pênalti aos 26 da segunda etapa. O time colorado jogou os 35 minutos finais da partida com um a menos por ter Paulo Victor expulso após uma entrada de sola com muita força em Campaz.

Mesmo com a posse de bola maior, o time colorado não conseguiu criar muitas chances de gol, com apenas três chutes a gol, enquanto o tricolor gaúcho contou com sete. D'alessandro foi muito pedido pela torcida, mas o técnico Alexander Medina não o colocou no seu último GreNal no Beira-Rio, o que gerou revolta nas redes coloradas.

Agora o jogo de volta acontece na quarta-feira (23), às 22h15 na Arena do Grêmio, e será transmitido pelo SporTV e tempo real da VAVEL Brasil. O Internacional tem de virar o placar com gol a mais que o tricolor para que se classifique para a final do campeonato.

Brasil de Pelotas 1 x 0 Ypiranga

O jogo já iniciou com cartão amarelo aos 3 minutos para Thiago Santos, do time xavante. Aos 17, Marcelinho cruza para Paulo Victor, que, dentro da área, fica com a sobra. O atacante dribla o adversário, mas caindo acaba finalizando com desvio para fora, o lance foi checado pelo árbitro Anderson Daronco juntamente ao VAR, onde foi dado o pênalti para o time de Pelotas. Aos 19 minutos, Marllon crava o único gol da partida.

O Ypiranga dominou a posse de bola com 52%, mas não conseguiu marcar. Ambos os times com cinco chutes a gol e sem sucesso.

Na quarta-feira (23), o Ypiranga recebe o time xavante em casa, no estádio Colosso da Lagoa, às 19h30, com transmissão do Premiere. Agora o time mandante tem de virar esse placar para que enfrente o Internacional ou Grêmio na final do campeonato. A data da final ainda não foi definida.