Mateus Bernardo comenta desafios e novidades ao disputar torneios fora do Brasil

O Fluminense Sub-19 segue a sua caminhada na Europa na disputa de torneios de base. Na última semana, a equipe tricolor foi para Terborg, nos Países Baixos, onde disputou o Torneio Terborg, que dá o nome da cidade.

Nele, o Fluminense acabou ficando na sexta colocação e segue rumo ao Karel Stegeman Toernooi (KST Ruurlo), outro torneio importante no país no qual o tricolor é o único time da América do Sul disputando. Mateus Bernardo, lateral-esquerdo do time, comenta sua expectativa para o torneio e como tem sido a viagem até aqui para a disputa dessas competições.

“É um momento único, tudo muito diferente. Aliás, o mais difícil é o clima muito frio, diferente do Brasil e o tipo de alimentação, você precisa se adaptar rápido para não perder o ritmo de jogo e não ficar abaixo dos outros times que já estão acostumados com esse tipo de situação. Os clubes têm um nível muito alto de força e resistência, mas o nosso jogo desfavorece o deles, pois é um jogo de muita técnica, posse de bola e alegria em jogar futebol, algo que não falta”, disse.

Os Moleques de Xerém foram até Uelsen, na Alemanha, e venceram o Olympia Uelsen/ALE por 3 a 0. Agora, eles vivem a expectativa dessa competição em Ruurlo, também nos Países Baixos, que terá início neste sábado (4). Mateus falou das metas a serem atingidas por lá.

“Sabemos o quanto esses torneios são importantes, não só para conquistas, claro, que é o objetivo final, mas pela experiência. Poder estar indo para a Europa e vivenciar culturas diferentes é bastante agregador. Nossa meta é, sim, levar o título para o Brasil e deixar mais portas abertas para esses campeonatos fora do país para as categorias que forem subindo”, falou.

O Tricolor ficou no Grupo B, junto com De Graafschap/NED, Heerenveen/NED, Grasshopper/SUI, Horsens/DIN e Halmstads/SUE. Os dois primeiros colocados avançam às semifinais. O primeiro adversário do Fluminense será o AC Horsens, da Dinamarca. Os jogos serão de dois tempos de 20 minutos.