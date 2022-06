Vico enaltece sequência invicta do CRB e projeta duelo contra Cruzeiro

Hoje no CRB, o meia-atacante Vico quer intensidade máxima do Galo para manter o bom momento na Série B do Campeonato Brasileiro. De acordo com o jogador, a meta é crescer nas próximas semanas.

“Vamos trabalhar para que a equipe mantenha essa evolução na temporada e possa fazer boas partidas nesta sequência da Série B. Nossa ideia é continuar crescendo e vencendo os jogos que teremos agora. Estamos em um ritmo muito forte e temos tudo para manter isso”, disse.

Segundo Vico, a meta, agora, é o duelo contra o Cruzeiro, na próxima semana, pela Série B.

“Agora é foco total no Cruzeiro e em manter essa evolução que estamos tendo na competição. Vamos procurar trabalhar firme nestes próximos dias para sairmos com um triunfo diante do Cruzeiro na próxima rodada”, falou.