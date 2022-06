Em segundo tempo animado, Cruzeiro bate Operário-PR e mantém série invicta

Mais líder e série positiva mantidas! O Cruzeiro vai ganhando gordura em cada jogo e conquista a sétima vitória consecutiva, sendo 10 jogos de invencibilidade. O Operário-PR foi a vítima da vez. Com gols no segundo tempo, a Raposa conquistou os três pontos pelo placar de 2 a 1, no no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, pela 10ª rodada da Série B.

Lá e cá

Intenso e com erros de passes para ambos os lados. O Fantasma iniciou de forma fechada, obrigando o adversário a voltar a tocar em seu campo de defesa. Silvinho avançou em velocidade, Willian Oliveira escorregou, mas se recuperou e matou a jogada com falta. Na cobrança, Paulo Sérgio bateu buscando o ângulo. Rafael Cabral acompanhou a bola e a mesma explodiu no travessão.

A Raposa foi ganhando espaço e atuando na parte que mais gosta: o campo ofensivo. Jajá arrancou em velocidade, tocou na medida para Canesin. Ele esteve cara a cara com Vanderlei, que fez a defesa. O goleiro precisou mostrar serviço num voo. Neto Moura levanta na área. Willian Oliveira testou firme no alto. O camisa 1 se esticou todo para salvar com uma das mãos.

Cada equipe desarmava rapidamente. A marcação tomou conta e o jogo ficou sem arremates por um período, mas Fernando Neto colocou fim. O camisa 8 arriscou colocado, tentando incomodar a coruja. Apenas assustou e a bola subiu demais.

Garçom e tento

O segundo tempo começou animado. Quase houve um golaço logo no início. Bidu recebeu na ponta esquerda, dominou e bateu com efeito. A bola passou com perigo por cima do gol. Por pouco não morreu no ângulo. Apesar de ter saído aqueles tentos de encherem os olhos, a rede foi balançada em três ocasiões, num intervalo de cinco minutos.

A Raposa mostrou que estava ligada e saiu na frente. Jajá passou por dois, rolou para o meio e Leo Pais teve apenas o trabalho de completar. A reação não demorou. O Operário partiu para o ataque com êxito. Paulo Sérgio foi enfiado por Arnaldo, bate rasteiro. Zé Ivaldo salvou em cima da linha, mas Silvinho deixou tudo igual no rebote.

Além de prestativo na zaga, o defensor mostrou categoria em passe de profundidade. Jajá dominou em velocidade, invadiu a área e encobriu Vanderlei. Rodolfo teve a chance de ampliar na reta final, mas o goleiro brilhou na defesa.

O que vem por aí

Com o resultado, o Cruzeiro chega aos 25 pontos na liderança, abrindo sete de diferença sobre o Sport, segundo colocado. Por sua vez, o Operário-PR é o sétimo colocado, somando 12.

O Fantasma volta a entrar em campo na segunda-feira (6), quando encara o Guarani, no Brinco de Ouro, às 20h (de Brasília). A Raposa duela contra o CRB, na quarta-feira (8), às 19h, no Mineirão.