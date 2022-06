Yann Rolim avalia empate do CSA em clássico contra CRB e comenta sequência da Série B

Presente na maioria dos jogos do CSA na atual temporada, o meia Yann Rolim falou sobre o bom desempenho da equipe no clássico contra o CRB na última quarta-feira (1º). Segundo o jogador, o Azulão poderia ter saído com um triunfo diante do Galo.

“Fizemos mais uma boa partida na competição e poderíamos ter saído com um triunfo no clássico. O grupo está de parabéns e vai trabalhar muito para manter essa evolução na competição. Todos vêm lutando muito para que a equipe possa continuar crescendo na tabela”, disse.

Ainda de acordo com o atleta, o Azulão tem tudo para embalar de vez na Série B.

“Tivemos um crescimento importante nestas últimas semanas. O grupo vem batalhando para manter isso e para encostar ainda mais no G4. Estamos no caminho certo e pensando jogo a jogo, sem ansiedade”, falou.