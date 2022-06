Vila Nova empata no apagar das luzes e mantém Guarani na lanterna da Série B

Na noite desta quinta-feira (02), Guarani e Vila Nova se enfrentaram em partida válida pela 10ª rodada do Brasileirão série B, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Lucão do Break abriu o placar para o Bugre no primeiro tempo, o time da casa, foi superior durante a partida, mas, acabou vacilando nos acréscimos e cometeu pênalti com o goleiro Kozlinski. Arthur Rezende converteu e deixou tudo igual para o Tigre: 1 a 1.

Fim do jejum

O Guarani começou melhor na partida, principalmente com jogadas de Bruno José pela esquerda, o meia Giovanni Augusto, foi outro destaque bugrino no jogo. O Vila Nova mostrava muita dificuldade para trocar passes no campo de ataque, e acabou chegando com perigo na primeira etapa apenas uma vez, aos 19 minutos, quando Matheuzinho achou Pablo Dyego, que finalizou para fora.

O Bugre melhor no jogo, chegou ao gol aos 26 minutos. Quando Rodrigo Andrade roubou a bola de Jean Silva no de meio-campo, e lançou para Yago na ponta direita. O atacante avançou, e chutou em cima de Renato, e a bola volta, ficando livre para Lucão do Break chutar para o fundo das redes e abrir o placar: 1 a 0 Guarani – este foi o primeiro gol de Lucão depois de 11 jogos, eram três meses sem marcar.

No apagar da luzes!

No segundo tempo, mesmo com algumas mudanças, o Vila Nova, continuou com muitas dificuldades para trocar passes do meio-campo para frente. Já no Guarani, Rodrigo Andrade era o melhor em campo, além de fazer a função defensiva desmarcando, ele tinha bastante presença no campo de ataque, como em chute, que parou na defesa do goleiro Tony, aos 16 minutos.

Foi passando o tempo da partida, e o Tigre se lançou mais ao ataque em busca do empate. O árbitro Felipe Fernandes de Lima, chegou a marcar pênalti de Madison em Moacir, mas voltou atrás após revisar no VAR. O castigo para equipe bugrina, veio nos acréscimos do segundo tempo.

Pablo Dyego recebeu bom lançamento e ajeitou para Rubens. O goleiro Kozlinski saiu mal do gol, e derrubou atacante, aí não teve jeito, pênalti marcado para o Vila Nova. Arthur Rezende foi para cobrança e converteu e deixou tudo igual, aos 50 minutos da segunda etapa, dando números finais ao jogo: 1 a 1.

Como os times ficam?

Com este resultado, o Vila Nova chega aos dez pontos e sai momentaneamente da zona de rebaixamento, ficando na 16ª posição. Já o Guarani segue amargando a lanterna, agora com nove pontos e perdendo nos critérios de desempate para Tombense, Náutico e Ponte Preta.

Próximos jogos

O Vila Nova volta a campo terça-feira (7), em Goiânia, contra o Brusque, às 19h. O Guarani volta a campo segunda-feira (6), novamente no Brinco de Ouro, contra o Operário-PR, ás 20h. Ambas as partidas são válidas pela Série B.