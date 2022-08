Artilheiro no Sub-20, Everton avalia estreia no profissional do São Caetano

Após marcar três gols na última rodada pelo Paulista Sub-20, o atacante Everton avaliou seu momento na competição e projetou a disputa pela artilharia.

"Fico muito feliz com meu desempenho. O trabalho no dia a dia está sendo muito bem feito. Graças a Deus estou podendo ajudar minha equipe com gols e espero que consigamos chegar longe na competição. Sobre a disputa pela artilharia, ela virá naturalmente se nós continuarmos conseguindo bons resultados. Meu foco é ajudar o time e meus companheiros", disse.

Líder do Grupo 17, o São Caetano entra em campo novamente nesta quarta (3), quando enfrenta o Desportivo Brasil. O atacante falou sobre a preparação para o confronto.

"A preparação está sendo muito boa. Estamos preparados para enfrentar qualquer adversário. Sabemos da dificuldade do jogo e da qualidade do Desportivo, mas temos nosso potencial e podemos sair com mais um resultado positivo que seria importantíssimo para os nossos objetivos", projetou.

Além da disputa pelo Sub-20, Everton divide sua atenção com a categoria profissional do São Caetano. Com a estreia sido realizada no último fim de semana, quando a equipe empatou com a Portuguesa, pela Copa Paulista, o atacante falou sobre este momento importante na sua carreira.

"Realizei um sonho de criança, que era me tornar jogador profissional de futebol. Divido essa realização com a minha família, que sempre me apoiou. Me sinto extremamente realizado e espero evoluir cada vez mais para continuar vivendo esse sonho da melhor forma", finalizou.