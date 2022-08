Rafa Sudré acredita no potencial do futebol feminino brasileiro

Em entrevista para a Vavel, a ex-atleta do Amora F.C., de Portugal, expôs sua opinião sobre a evolução do futebol feminino brasileiro e a atratividade do mesmo. Rafa Sudré atuou no Juventus, de São Paulo, antes de viajar para a Europa, em 2019.

Comparado à Portugal e Espanha, o futebol do Brasil, no momento, é muito mais valorizado no mercado e na importância, sempre buscando evoluir e tornar uma liga cada vez mais competitiva.

"Acho que o mercado brasileiro está mais atrativo, acredito que por isso, muitas atletas têm voltado da Europa para o Brasil. Pode ter relação com saudade da família, saudade da cultura ou porquê já conseguiram fazer um bom dinheiro e querem ficar mais perto da família ou simplesmente pelos campeonatos (brasileiro e estaduais) estarem mais competitivos e atrativos e muito mais rentáveis do que na Europa", relatou a atleta.

Com os clubes investindo nas jogadoras e em sua preparação, com academias, treinos e departamenos médicos muito preparados, é de se notar a crescente em que o futebol feminino se encontra. Rafa também entende que com clubes muito grandes investindo nas garotas, os campeonatos têm sido mais equilibrados, igual ao masculino.

"É um futebol totalmente diferente daqui (Portugal), vale a pena, para quem quiser ter a experiência, o futebol brasileiro acrescenta demais no currículo de qualquer atleta", confessou.

Rafa também comentou que assiste todas as partidas que consegue dos times brasileiros. Com a flexibilização das transmissões via internet, facilita muito para que haja acesso de espectadores de qualquer lugar. A atleta acompanha todas as divisões que consegue, até mesmo A2 e A3.

O futebol português também é muito diferente do brasileiro, em questões de adaptação, a jogadora acredita que a experiência conta muito para sua evolução.

"É uma experiência que se todo mundo tivesse ter um pouquinho, vale a pena, pois acrescenta. O futebol português também te ensina muita coisa. Sempre fui uma atleta que tinha muita liberdade de campo, podendo correr para todos os lados que eu quisesse, aqui, taticamente eles são muito exigentes, tem que ser muito disciplinada dentro de campo. Você acaba aprendendo coisas que te formam e te moldam a ser uma melhor jogadora", disse Rafa.

A atleta foi sozinha para Portugal, sua família ficou toda no Brasil, e acredita que para o sonho de uma garota que queira ser jogadora, só depende dela, pois tudo tem de ter um primeiro passo, e ele tem de ser de quem quer realizá-lo.

"Não fique esperando ninguém fazer nada por você, porque isso não vai acontecer. Não espera, vai atrás. Pesquisa nome de empresários, manda uma mensagem, explica seu sonho, seu talento, que quer mostrar o futebol para o mundo, mas precisa da ajuda de alguém, se ele não puder ajudar, outra pessoa vai. Não espere a oportunidade chegar até você, faça você a oportunidade", motivou Rafa.

Com 28 anos, Rafa sempre acreditou que alguém iria abrir as portas para ela, e depois que isso aconteceu, sempre trabalhou e se esforçou para que pudesse evoluir e seu trabalho ser notado, e assim, iniciou no Juventus (SP), em 2017, e recentemente, encerrou seu ciclo com o Amora F.C.

"Essa sempre será a minha primeira palavra para recordar os bons momentos que vivi nesta época 21/22, com esse símbolo ao peito. Obrigada Amora, por me proporcionar tantas coisas, que não daria para enumerar aqui.



Carrego todos comigo, os que estiveram no início e também no fim, os que viveram o bom e os que viveram o ruim. Sinto orgulho, paixão, e muito RESPEITO por este clube que em tão pouco tempo me deu MUITO.

Sou uma jogadora melhor, uma mulher melhor, um ser-humano melhor, uma amiga melhor, uma Professora e Mister melhor 🙏🏾



Gratidão, por aquecer o meu coração durante todos os jogos, por me mostrar novamente o que um time, um clube, um símbolo, uma história é capaz de fazer quando carregado na camisola do jogador certo. Sinto que saiu feliz, sinto que saiu realizada, sinto que saiu de sorriso aberto para todos vocês.



Um até logo jamais será um adeus. SOMOS TODOS AMORA 🔵⚪️



Aqui pude amar um clube de futebol novamente. Obrigada a todos os envolvidos e em especial aos meus 🙏🏾", disse Rafa, em seu Instagram, agradecendo ao clube português.