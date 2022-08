Atletas do Grêmio comentam sobre chance de classificação no Brasileirão Feminino

O Brasileirão Feminino retorna amanhã, com a 14ª rodada, sendo a antepenúltima. Após o fim das rodadas, o campeonato vai para uma segunda fase, sendo as oitavas de final, seguidamente vem a semifinal e final, com jogos de turno e returno.

A competição ficou um mês parada, devido a Data FIFA. Com o retorno, Tuani expressou sua opinião sobre a importância do tempo parado.

"Foi muito importante. Primeiro para o descanso, recarregar as energias, recuperar quem precisava, melhorar o que estávamos errando e aprimorar as coisas boas da nossa equipe. Estamos treinando forte desde que voltamos da folga, buscando melhorar todos os aspectos", comentou a jogadora.

O Grêmio está na 11ª posição da tabela de classificação, e para passar para a fase seguinte, as gurias precisam estar entre as 8 primeiras. A partida da quarta-feira (03), será diante do São José, em São Paulo.

A zagueira da equipe Tricolor projeta duas vitórias para que a equipe chegue lá.

“A realidade é que não temos outra coisa a fazer que não seja ganhar os dois jogos. Estamos trabalhando pra isso, pensando nisso, sem pensar em outros resultados ou outras equipes. Temos que fazer o nosso trabalho dentro de campo primeiro, para depois pensar em torcer contra os que estão acima de nós", comentou Tuani.

Morgana Schuh / Grêmio F.B.P.A.

O São José, próximo adversário das gurias, está na zona de rebaixamento e espera tropeço do Cruzeiro nas últimas rodadas, para que haja chance da salvação. Já o Corinthians, última equipe que o Grêmio irá enfrentar antes da segunda fase, está na 4ª colocação da tabela e também irá buscar a vitória, para tentar chegar na liderança ou vice-liderança.

Karla, meio-campista da equipe gaúcha, expressou que serão duas difíceis partidas, devido à situação das adversárias: o objetivo é classificar. Os dois jogos são muito difíceis e temos que errar menos que elas para irmos à segunda fase. Ainda acreditamos que dá.

Morgana Schuh / Grêmio F.B.P.A.

A partida entre Grêmio e São José acontece na quarta (03), às 15h, no Estádio Martins Pereira, em São Paulo. A partida contará com transmissão da Eleven, no site: elevensports.com/pt-br/competition/brasileirao-feminino-a1/season/2022