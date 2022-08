Árbitros brasileiros passam por intertemporada na CBF

Nesta terça-feira (2), foi dado o pontapé inicial para a intertemporada de aperfeiçoamento da arbitragem. A Comissão de Arbitragem da CBF começou o trabalho prático no Clube de Aeronáutica do Rio de Janeiro (CAER), com o primeiro grupo dos 95 árbitros que irão participar das atividades. Eles foram a campo e treinaram situações de jogo em partida realizada por titulares e reservas de um clube do bairro da Barra da Tijuca. Toda estrutura do VAR estava montada no local e os participantes também empenharam as funções do árbitro de vídeo.

Ao mesmo tempo, a outra parte do grupo trabalhou jogadas didáticas do VAR no Centro de Excelência da Arbitragem Brasileira (CEAB). No período da tarde, os árbitros que foram a campo vão para o CEAB, enquanto os que estavam VAR vão ao gramado. O Presidente da Comissão de Arbitragem, Wilson Semene, fez um balanço da primeira atividade.

"Árbitro é como jogador. Tem que ter palestra, teoria, mas precisa praticar no campo de jogo. Tem que se preparar fisicamente, mas tem que vir aqui treinar com os jogadores as simulações de jogo. Assim como os jogadores treinam toda semana. Vai ser uma prática comum a partir de agora, nós vamos treinar os árbitros mais frequentemente e a gente tem certeza que o objetivo vai ser alcançado", afirmou Seneme, que destrinchou a filosofia por trás dos treinamentos.

"Estamos aplicando um trabalho multidisciplinar. É importante estar no campo e na cabine do VAR. Essa troca de experiências agrega bastante e fortalece o trabalho em equipe. É importantíssimo que todos entendam as funções do jogo."

Durante todo o treinamento, os árbitros tiveram um acompanhamento de perto dos instrutores para o aprimoramento do conhecimento e aplicação das regras do jogo. Assistente que representou o Brasil nas duas últimas Copas do Mundo, Emerson Augusto de Carvalho é vice-presidente da Comissão e atua como instrutor. Ele reforçou a importância desse tipo de atividade para os árbitros.

"Estamos trabalhando árbitros, assistentes, para que dentro do campo de jogo, possamos aprimorar os critérios. Estamos tendo nesse primeiro dia os árbitros mais próximos de nós, da estrutura, e vamos trabalhar para que isso seja uma rotina. É fundamental que os árbitros pratiquem atividades, campo de jogo, para quando chegar na hora colocarem em prática. Aqui é o lugar de errar, de cometer os equívocos, e tenho certeza que a partir desse momento, vamos evoluir muito", acrescentou.

Importância do treinamento

O árbitro Ramon Abatti Abel foi um dos participantes do Grupo 1, que atuou no gramado nesta manhã. Para o catarinense, a constância dos treinamentos é fundamental para garantir um bom desempenho das funções.

"É importantíssimo treinar. Quando mais você treina, mais você pratica, mais fácil de visualizar e tomar uma decisão fica. O treinamento prático, com jogadores, é o que a gente enfrenta no campo de jogo. E você praticando assim, tendo similaridade de jogadas, com certeza vai ajudar a buscar um melhor critério. Vamos seguir trabalhando em busca da melhora constante", finalizou.

*Fonte: CBF