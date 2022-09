Londrina só empata com Tombense e perde a chance de colar no G-4

O Londrina empatou por 1 a 1 contra o Tombense e desperdiçou a chance de encostar no G-4 da Série B. O Tubarão até viu o Grêmio tropeçar, mas o Vasco goleou e abriu vantagem de três pontos. No jogo, os londrinenses abriram o placar com Danilo e no segundo tempo os mineiros foram buscar o empate na reta final com o veterano Ciel, em Muriaé, nesta sexta-feira (16).

Danilo coloca o Londrina na frente

Os visitantes começaram a partida tomando as ações e partindo para cima das linhas adversárias, enquanto os donos da casa se mantiveram mais retraídos. A oportunidade inicial veio de Caprini que arriscou de longe e a bola passou perto do travessão.

A pressão continuava e logo o Tubarão conseguiu a abertura do marcador. Em bom contra - ataque, Gegê fez uma linda assistência para o Danilo que de chapa mandou no cantinho: 1 a 0. Nem parecia que os paranaenses jogavam longe de seus domínios, pois aos 39 o Londrina chegou outra vez. Gegê na meia esquerda emendou de primeira, o goleiro Felipe Garcia espalmou para escanteio.

Foi assim até o término da primeira etapa e na reta final. A equipe paranaense ainda tentou aumentar o marcador com chutes de longe, mas sem sucesso, com isso acabou a primeira etapa com a vantagem mínima.

Ciel salva o Tombense e frustra o Tubarão

Na volta do intervalo, prevaleceu o equilíbrio, com os paranaenses mais presente no campo de ataque, enquanto os donos da casa pouco produziam, então a primeira chance veio dos visitantes. Mirandinha pegou na entrada da área, girou e bateu, a bola passou perto.

Apenas ao 22 que o Tombense realizou a primeira finalização perigosa desta etapa, sendo uma chance de ouro. Em escanteio pela direita, Frizzo desviou no primeiro pau e Ciel, com a trave escancarada, conseguiu mandar de cabeça para fora.

Apesar da igualdade no jogo, o Gavião conseguiu o seu gol de empate, através do VAR. Em levantamento na área, Bruno Mota cabeceou, Matheus defendeu, mas a bola caiu nos pés de Ciel, que empurrou para a meta deixando tudo igual. O bandeirinha assinalou impedimento, mas nas imagens o atacante veterano estava claramente em condição legal. Diante disso, o VAR avisou o árbitro que apontou para o meio de campo.

O empate deu gás ao time mineiro, que ainda tentou em bolas aéreas em dois lances de cabeça. A primeira com Ednei e a outra no último minuto com o Roger Carvalho, que também mandou para a linha de fundo. Porém, o placar se manteve e o resultado teve um gosto amargo para os dois times, pior para os londrinenses que se afastaram da briga pelo acesso.

Sequência

No meio da tabela e na décima colocação, o Tombense terá 13 dias de descanso e só volta a campo na segunda-feira (26) onde visita o CSA, fora de casa. Do outro lado, o Londrina permanece na quinta posição, três pontos atrás do quarto colocado Vasco. O próximo compromisso será contra a Ponte Preta, em casa, daqui a uma semana na sexta-feira (23).